Yıldız Tilbe'den Tarkan açıklaması

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma / challenge' akımına dahil olarak Tarkan'a pas atsa da Megastar'dan ret yanıtı aldı. Daha sonra Gülşen'i akıma davet etti ancak Gülşen, Tilbe'ye yanıt vermedi.

"TOPU BANA GERİ ATTI"

Önceki gün Arnavutköy’de bir stüdyodan çıkarken görüntülenen Tilbe konuyla ilgili soruya “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani” diye cevap verdi.