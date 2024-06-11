Yıldız Tilbe’den başörtülü paylaşım: Sosyal medyanın diline düştü
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, başörtülü fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Yıldız Tilbe’ye kısa sürede sevenlerinden binlerce yorum geldi.
Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Yıldız Tilbe, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Tilbe, sevenlerini yine şaşırttı.
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Başörtülü Yıldız
57 yaşındaki Tilbe, son olarak X hesabından başörtülü fotoğraflarını yayınladı.
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Ünlü şarkıcının başörtülü fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Sevilen şarkıcının yayınladığı karelere takipçileri yorum yapmadan geçmedi.
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