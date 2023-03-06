Yıldız oyuncu eski takımına geri dönüyor!

Bu sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray sol beki Alex Telles ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Telles ile yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız ile ilgilendiğini yazdı.

Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

2015-16 sezonunu Inter'de kiralık geçiren Telles, sonraki sezon yaklaşık 7 buçuk milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

Brezilyalı sol bek Galatasaray'da 2 Türkiye Kupası, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Yıldız oyuncu Galatasaray kariyerinde 2 gol, 4 asist yaptı. Porto'da 195 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 57 asist yaptı.

Alex Telles'in Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor.