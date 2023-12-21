Yıldız: “Nasıl açıklayacağız belirsizliği”

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM’de gazetecilerin Anayasa Mahkemesi kararına yönelik sorularını cevaplayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, farklı bir karar beklemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi’nin zaten başka türlü bir karar vermesini beklemiyorduk. Yani heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik. Yine ihlal kararı verdi.

Ancak bu kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13.Ağır Ceza’ya gönderirse, 13.Ceza İstanbul, Yargıtay 3’e gönderir yine. Yargıtay 3.Ceza Dairesinin aldığı karar da belli.

Yani Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Şimdilik söyleyeceğim bu. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır.”

Anayasa Mahkemesi’nin atladığı bir şey var

Anayasa Mahkemesi’nin belirsizlik olarak ifade ettiği 14.maddeye ilişkin değerlendirme yapan Yıldız, “Anayasa Mahkemesi’nin atladığı bize göre şu var. 14. Maddede belirsizlik var diyor. Yani dokunulmazlığın iki kıstasında biri suçsuzluk hali, diğeri de ‘soruşturması seçimden önce başlamış olan ve Anayasa’nın 14.maddesindeki durumlar’ diyor” diyerek şunları söyledi:

“Bunu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsiz dersek yani soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis’e taşınır ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz.

Yani bu 14.maddedeki tarif, Anayasa koyucunun bilinçli bir tercihi. Orda Ceza Kanunun 302’den 320 maddesine kadar suçları tek tek sayıp cezalarını tek yazması mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Anayasa da böyle bir şey yok.

Onun için gerekçesi, Anayasa Mahkemesi kararları evet bağlayıcıdır. Ancak Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. Kesin hüküm. Ortada bir sorun var aslında. Bunun düzeltilmesi lazım. Anayasa Mahkemesinin kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Doğru olmamasının sebebi de bu. Yani diyor ki belirsizlik var. Nasıl açıklayacağız belirsizliği?

Tekrar etmek istemiyorum ama durum bu. 302’den 320’ye kadar olan Devletin güvenliğine karşı suçlar, evet kanunla düzenlenir. Bu da Terörle Mücadele Kanunu’dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri lazım.”