Yıldız: “Laf salatasıyla bu işten sıyrılamazsınız”

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Fatih Keleş’in saatlerce süren para sayma görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Bu konuya ilişkin MHP’nin görüşünü ise Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Görüntülere sert tepki gösteren Yıldız, olaya ilişkin “kayıt dışı ekonomik faaliyet” değerlendirmesi yaparak şunları söyledi:

“Beyler, laf salatasıyla bu işten sıyrılamazsınız.. Parayı sistem dışında tutmak, vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçmak için, milyonlarca dolarların bir ofiste sayılarak haricen teslim ve tesellümü dünyanın her yanında ‘kayıt dışı ekonomik faaliyet’ olarak tanımlanır.

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mal edinimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemek gibi bir görevi olduğunu unutmayın."

Aynı görüntülere ilişkin dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’ta bir açıklama yaparak, “Cumhuriyet savcılığı tereddütlerin ortadan kaldırılacağı bir soruşturma gerçekleştirecek” demişti.