Yıldırım: “Irkçılığa, faşizme doğru ilerliyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Arapça tabelaları kaldıranların "ırkçılığa, faşizme doğru ilerlediğini" söyledi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelerin Arapça tabelaları kaldırmasını eleştirdi. Yabancı dilde yazılmış tabelalarla ilgili yasal düzenlemelerin açık olduğunu aktaran Yıldırım, "Tabela yasaklarını sadece Arapça için mi uyguluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

CHP'li belediyelerin bu soruyu cevaplaması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Eğer Türkçemizi korumak için bir çalışma yapacaksak bunu korumanın yolu sadece bir dili yasaklayarak değil, diğer dillere de eşit davranarak yapalım. Ben yasağa taraftar değilim ama eğer bir dili yasaklayacaksak o zaman hepsini yasaklayalım." diye konuştu.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinden sonra kendi kodlarına dönerek yasakçı bir zihniyetle toplumun karşısına çıktığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Neden sadece Arapçayı yasaklıyorsun? Ezan dili olduğu için mi yasaklıyorsun? Kur'an dili olduğu için mi yasaklıyorsun? Arapçayı yasaklamanın gerekçesini ortaya koyabiliyor musun? Evet, senin geçmişinde ezanı yasaklamak var. Sen kendi zihniyet kodlarına mı dönüyorsun? Bunu sormamız gerekiyor. İngilizceyi, İspanyolcayı, Fransızcayı, Almancayı aynı şekilde yasakladınız mı? Uçaklarda yazan o yabancı ifadeleri yasaklıyor musunuz? Belediye binalarında yazan yabancı ifadeleri yasaklıyor musunuz? Kur'an öğrenen çocuklara 'orta çağ karanlığına götürüyorsunuz' diyen bir zihniyetin bir ürünü mü bu uygulama?"

Yıldırım, Türkiye'ye yabancı yatırımcıların gelmeye başladığı son dönemlerde bu tür ayrımcılığı kabul edemeyeceklerini, ülkenin ekonomisine zarar verecek her türlü davranışın karşısında olduklarını kaydetti.

Adem Yıldırım, "CHP'li belediyeler ayrımcılık suçu işliyor. Bu uygulamayı yapan ilçe ve il belediyelerinde bulunan Cumhuriyet savcılarımızı göreve çağırıyorum. İslam hariç her dine, Arapça hariç her dile, Kuran hariç her kitaba, Osmanlı hariç her tarihe, başörtüsü hariç her kıyafete saygı duyanlar, bunlara saygı duyanları aşağılayıp küçümseyenler açıkça İslamofobik hareketler içerisindedir. Bu şekilde davranış gösteren kim olursa olsun bu İslam karşıtlığıdır. Arapça tabelaları kaldıranlar, ırkçılığa, faşizme doğru ilerlemektedirler." değerlendirmesini yaptı.