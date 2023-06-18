Yıldırım düşmesinden nasıl korunursunuz?

Yıldırıma bağlı ölümlerin sayısının çokluğu Türk insanının bu tabiat olayından korunmayı yeterince bilmediğini gösteriyor. Oysa alınabilecek basit önlemlerle yıldırımdan korunmak mümkün.

Bir insana yıldırım çarpma riski, 600 binde bir olarak tahmin ediliyor. Yıldırım çarpan her 10 kişiden 9’u hayatta olmasına rağmen bunlardan yaklaşık yüzde 25’i uzun vadede psikolojik ve fizyolojik sorunlarla karşılaşabiliyor.

Gök gürültülü havalarda ne yapılmalı?

Sağanak yağışlı ve gök gürültülü havada dışarıdaysanız yıldırımdan korunmak için, bayrak, telefon ve posta direkleri gibi kendi başlarına duran; uzun ve sivri nesnelerden uzak durun. Çünkü bu tür cisimlere yıldırım düşme riski çok daha fazladır. Fırtına sırasında yüksek ağaçların altına sığınmaktan kaçının.

Sağanak yağmurda dışarıda kalanlar için en güvenli yer, bir araba veya çevresi kapalı metal yapılar. Bu olmadığı takdirde ise bir çukur, hendek ya da düzenli yükseklikteki çalılığa sığınmakta fayda var.

Yine su-kara, kaya-toprak, ağaç-tarla gibi farklı zeminlerden uzak durulması gerekiyor. Metal direklerden ve diğer insanlardan en az 5 metre uzaklıkta olmakta, yıldırımdan korunma konusunda önemli. Çünkü yıldırım bir nesneden diğerine sıçrayabiliyor. Aynı yere birden fazla kez yıldırım düşebiliyor.

Telefonla görüşme yapmayın

Uzmanlara göre, açık alanda şiddetli şimşek ve yağmur altında saçların dikildiği hissediliyorsa, yıldırım düşme riski bulunuyor. Uzmanlar, bu durumlarda hemen yere dizüstü çökülmesini, ellerin dizlerin üstüne konulmasını ve öne doğru eğilmeyi tavsiye ediyor.

Şimşek çakan havalarda evlerin içinde ise kapı, pencere, şömine, radyatör ve soba gibi elektrik iletecek nesnelerden uzak durulması gerekiyor. Banyo yapılmaması, elektrikli eşyaların fişlerinin çekilmesi, telefon kullanılmaması da önem arz ediyor. Açık havada ise yapılan faaliyetlerin sonlandırılması gerekiyor.