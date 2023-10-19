Yıldırım: "Destek verenler suçun azmettiricisidir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Orta Doğu'ya bir bomba gibi yerleştirildiğini, şimdi o bombanın piminin çekildiğini ve bölgenin savaş alanına çevrilmek istendiğini belirtti.

İsrail'in arkasındaki gücün ABD ve diğer Batılı ülkeler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sanki Filistin halkı başka bir ülkenin topraklarını işgal ediyor gibi kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa Filistin halkı kendi topraklarını koruyarak yaşamak için mücadele veriyor. Filistin halkı savaş suçu ve insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor." diye konuştu.

Yıldırım, İsrail'e destek veren ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin insanlık suçunun azmettiricisi durumunda olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın İsrail'e destek ziyaretleri yaptığını anımsatan Yıldırım, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları öldüren İsrail'i cesaretlendiriyorlar. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nerede? Neden uluslararası kuruluşlar bu vahşete 'dur' demiyor? ABD ve İngiltere savaş suçu işleyen İsrail'e destek vermek için gemilerini, savaş uçaklarını gönderiyor. Savaş gemilerinizin ne işi var? Başka hedeflerin mi peşindesiniz? Savaş suçuna ortak olmak için mi oradasınız?" değerlendirmesinde bulundu.