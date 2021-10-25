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Yıldırım Demirören seçime tek aday girecek

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Yıldırım Demirören'in tek başkan adaylığıyla gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek 5. Olağan ile 8. Mali Genel Kurul'a eski TFF ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in tek başkan adayı olarak başvurusu kabul edildi.

Ahmet Ağaoğlu devrediyor

Türkiye Golf Federasyonu ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda görevi Demirören'e devredecek.

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