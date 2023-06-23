Yıldırım: Ali Koç'a karşı aday çıkmazsa ben aday olacağım

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstemesek de böyle basın toplantıları düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı oluyor. Yapmasam, bu adam neden konuşmuyor oluyor. Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"5 senedir nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."

"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."

"Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."

"Ali Koç'a tavsiyem, güven oyu için acilen bir kongre yapması."

"2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."

"Aday çıkmazsa ben aday olacağım"

"Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat."

"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."

"Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir."

"Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."

"Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi. Bundan sonra da bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar."