Yılbaşını kana bulayacaktı!

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen bir kişinin, yılbaşında bombalı eylem hazırlığında olduğu yönünde istiharatı değerlendirdi. Bu çalışma kapsamında izi sürülen Irak uyruklu A.S.L.R.Z'nin yakalanması için çalışma başlattıldı.

Afyonkarahisar Emniyeti'nin yaptığı çalışmalar sonucu önceki gece söz konusu DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının, terör örgütü içinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.