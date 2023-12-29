Yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Türkiye, kış aylarıyla birlikte yağışlı havanın etkisi altına girdi. 2023'e veda etmeye sayılı günler kala yurt genelinde güneşli bir hava hakim.

Yeni yılın ilk sabahına kar yağışıyla birlikte uyanmak isteyen vatandaşların hayalleri suya düşmüş gibi görünüyor.

Yeni yılın ilk gününde kar beklenmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yeni yılın ilk gününde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları 4 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yapılan tahminlere göre; 4 Ocak Perşembe günü yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek ancak 1 Ocak'ta hava açık ve sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.