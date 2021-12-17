Yılbaşı yaklaştı, sahte içkiden zehirlenme vakaları arttı!

Zehir tacirlerine yönelik sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ederken sahte içkiye bağlı ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 10 farklı şehirde, son 5 günde 27 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Yalova, Antalya, Mersin ve Aksaray'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 25 kişinin tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

Sahte içkiye bağlı son zehirlenme vakası ise Aksaray'dan geldi. Küçük Bölcek Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Ç. (54), rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Süleyman Ç, yoğun bakım servisine alındı.

Süleyman Ç'nin, alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce içkiyi nerden aldığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Öte yandan, dün, Kırımlı Mahallesi 144. Cadde'de ikamet eden Erkan P. (56), yakınları tarafından evinde ölü bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkan P'nin evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirmişti.