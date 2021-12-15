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Yılbaşı öncesi ülke genelinde “Zehir” operasyonu

KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteye suç gruplarına yönelik ülke genelinde “Zehir” operasyonu başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde “Zehir” operasyonu başlattı.

342 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

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