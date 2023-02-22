Yıkımın eskizini çizen ressam George Butler!

Acil durumlarda dünyanın dört bir yanına koşan sivil toplum kuruluşunun kurucusu, sanatçı ve aktivist George Butler, ''Hands Up'' (Eller yukarı) isimli bir yardım topluluğu ile birlikte afet bölgelerinde resim çiziyor ve bunları satarak elde edilen gelirle bağışta bulunuyor.

Bu yöntem ile Suriye'deki kliniklere yaklaşık 165 bin sterlin bağışta bulunan Butler, Türkiye hakkında İngiliz basını The Guardian'a konuştu.

''Unutulmaması için!''

Türkiye'de de çizdiği resimleri satarak yardımda bulunan Butler, ''İnsanlar çizdiğim resimleri almak istiyor. Aslında hep acı var. Belki biraz umut ama çoğunlukla acı ve keder. Arama-kurtarma faaliyetlerini çizdim. Yıkılmış evleri, insanın bakarken bile dehşete düştüğü enkazları çizdim. Bunu yaparken yanıma gelenler benden bunların kopyasını istediler. Acı ve kederin resmini neden ister ki bir insan?'' diyerek hayretini ifade etti.

Ressam Butler, sorusuna Antakyalı bir çocuktan ''Unutulmaması için!'' yanıtını aldığını belirtti.