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Yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

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