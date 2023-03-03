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Yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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