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Yıkılan binalara ilişkin 2 kişi gözaltına alındı!

Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında, Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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