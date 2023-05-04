Yeterince su içmezseniz vücudunuz nasıl tepki verir?
Ortalama bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur. Su, vücudunuzdaki her sistem için gereklidir. Peki, yeterince su tüketmediğinizde vücudunuza ne olur?
Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için kaybedilen suyun yerine mutlaka konması gerekir. Sağlıklı vücut fonksiyonlarını desteklemedeki ayrılmaz rolü göz önüne alındığında, yeterince su içmemenin etkileri istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
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Yetişkin erkekler günde 15,5 bardak,
Kadınlar ise 11,5 bardak sıvı tüketmeli.
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Peki yeterince su tüketmezseniz ne olur?
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Daha aç hissedebilirsiniz
Gün boyunca normalden daha aç hissediyorsanız, bunun nedeni yeterince sıvı içmemeniz olabilir.
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