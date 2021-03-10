Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da spor medyasının temsilcileriyle buluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da spor medyasının temsilcileriyle buluşuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kulüplerin şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor"

"Geçen sene bir spor çalıştayı yaptık ve herkes eteğindeki taşı döksün istedik. ‘Herkes şapkasını önüne koysun’ dedik. Kulüplerin maddi yapısını sürdürülebilir hale getirelim istedik. Sporu tabana yaymayı istedik. Herkesi spora katma ve herkesin yaşamının bir parçası haline getirme planımız var. 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor alanında da pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Bu şekilde her geçen gün mesafe kat ediyoruz. Kulüplerinde bu sürece ayak uydurması gerekiyor. Kulüplerin, federasyonların şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor."

"Yetenek keşifleri yapıyoruz"

"1.5 milyon gencimizi yetenek keşfi olarak yakından taradık. 100 bin çocuğumuzu yakın takibe aldık. Bütün gençlerimizi spora yönlendirmek istiyoruz. Yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları tesadüfe bırakmadan, destekleyerek, çalışarak yıldızlar haline getirme hedefimiz var."

"Bir devrimi taçlandırıyoruz"

"Pandemi sürecinde çalışmalarımız kesintiye uğramadı. Türkiye’nin dört bir yanında bir devrim gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarla bu devrimi taçlandırıyoruz. Yeni projelerimizi halkımızla buluşturma adına gezilerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Her alandaki yapılaşmamız, tesisleşmemiz devam ediyor. Adana, Giresun, Ordu, Hatay statlarını yaptık, yapıyoruz. İddialarımızı sadece sözlerle değil, gerçekleştirerek yerine getiriyoruz."

"Türkiye'nin göz bebeği oldu"

"Sporu önemseyen anlayışımızla, jimnastikteki başarıları gördük. İstanbul’da mükemmel bir jimnastik eğitim merkezini tamamladık. Türkiye’nin göz bebeği oldu. Yaptığımız statları, yeni branşlarla destekleyeceğiz. Her geçen gün yenilerini kattığımız havuzlarımız var. Herkese hizmet veren tesislerimiz var. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ bizim temel hedefimiz. Bütün imkanlarımızı kullanmak istiyoruz. Havuz olmayan beldelere, portatif havuzlarımızı götürüyoruz. Pandemi olmasına rağmen geçen sene 100 ilçemize götürdük. 300’e çıkartıyoruz. Bu projeyi daha yukarıya taşımak istiyoruz."

"Kadınlarımıza önceliğimiz var"

"Her alanda başarılı kadın sporcularımız var. Sporu tabana yaymak için projelerimiz devam ediyor. Kadınlarımızın bu projelerde hizmet almak için öncelikleri vardı. Kadınlarımızın spora ilgisini arttırarak, tam bir spor toplumu oluşturabiliriz. Sporu, günlük hayatımızın bir yaşama şekli haline getirmemiz gerekiyor."