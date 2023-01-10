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Yeteneği ile kendine hayran bırakan kurye!

Siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçmek için müsaade isteyen kuryenin, sergilediği şov sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçen kurye izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir kuryenin piyano performansı büyük ilgi gördü. Sipariş teslim ettiği yerdeki piyanoyu gören kurye, çalmak için izin istedi. Kuryenin Mozart’ın Türk Marşı bestesini ustalıkla çalması dinleyenleri büyüledi.

Öğrenmenin son derece zor olduğu enstrümanlardan olan piyanoyu, ustaca kullanan kurye, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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