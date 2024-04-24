Türk dizilerinin sevilen ismi iğne ipliğe döndü!
Doktorlar, Geniş Aile, Kuruluş Osman gibi dizilerle tanınan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi. 2 yılda 60 kilo veren Bozoğlu’nun yeni imajı beğeni topladı.
Yeşim Ceren Bozoğlu, "O Hayat Benim" dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Dizide canladırdığı “Nuran” karakteri için kilo alan Bozoğlu, bu rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Bozoğlu, dizi sona erdikten sonra kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı.
Şimdilerde inanılmaz değişimiyle dikkat çeken Bozoğlu’nun fit halini görenler nasıl zayıfladığını araştırıyor. Peki, Yeşim Ceren Bozoğlu nasıl zayıfladı? Yeşim Ceren Bozoğlu ne zaman ameliyat oldu? Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nerelidir?
Yeşim Ceren Bozoğlu kim?
1974 yılında Ankara’da doğan Bozoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu.
Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro oyunlarında rol alarak başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi.