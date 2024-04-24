Türk dizilerinin sevilen ismi iğne ipliğe döndü!

Yeşim Ceren Bozoğlu, "O Hayat Benim" dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Dizide canladırdığı “Nuran” karakteri için kilo alan Bozoğlu, bu rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Bozoğlu, dizi sona erdikten sonra kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı.