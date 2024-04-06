Yeşilçam’ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı!

Kadir İnanır'ın taburcu olmasından kısa bir süre sonra bu kez de Türk sinemasının bir diğer efsanesi Nuri Alço'dan kötü haber geldi.

Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Usta oyuncunun hastanede bilincinin açıldığı kaydedilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Eşi açıklama yaptı

Oyuncunun eşi Burcu Alço, “Bayramı burada geçirmek için yanımıza gelmişti. Pıhtı attığı için beyin kanaması geçirmiş. Kan sulandırıcı hap kullanıyordu ama son birkaç gündür ihmal etmiş.” ifadelerini kullandı.