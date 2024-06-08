Yeşil üniversiteler ve firmalar, iyi çevre uygulamalarıyla ÇEVREFEST’TE

Açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaptığı Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST’te, belediyeler ve Bakanlıkların yanı sıra özel firmalar ve üniversitelerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri de sergileniyor. Özellikle üniversitelerin, Sıfır Atık’tan sürdürülebilir tarıma kadar birçok alandaki iyi uygulama örnekleri, gençlerin çevre konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda 7'den 70'e tüm vatandaşlarda çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, üçüncü gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılışını yaptığı, ÇEVREFEST’te, belediyeler ve Bakanlıkların yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri de sergileniyor. Üniversitelerin, Sıfır Atık’tan sürdürülebilir tarıma kadar birçok alandaki iyi uygulama örnekleri, gençlerin çevre konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN TOHUM BANKASI

Çevresel kalkınma kapsamında sürdürülebilir tarımı, atalık tohumlarla gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Hacettepe Üniversitesi, kurduğu stantla ÇEVREFEST’te yerini aldı. Kimyasal madde kullanmadan yaptıkları tarımsal uygulamalarla üniversite içerisinde minik bir Tohum Bankası kuran gençler, böylelikle yeşil bilincin yayılmasına destek sağlıyor.

POLEN TÜRLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ANALİZ EDİLİYOR

Yaşam bilimleri alanındaki AR-GE çalışmalarıyla öne çıkan Ankara Üniversitesi de iyi çevre uygulamalarıyla dikkat çeken stantlardan biri oldu. Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Ankara’daki polen türlerinin hava kirliliği üzerindeki etkileri analiz ediliyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU KURULDU

TED Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu ile ÇEVREFEST’te yerini aldı. Bin yılın felaketi 6 Şubat depremleri sonrası kurulan platform, Türkiye'de yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara karşı, üniversite, özel sektör ve STK iş birliğiyle afet öncesinde, kamunun yapacağı stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlamayı; afet ve acil durum hallerinde kamunun rolünü destekleyecek nitelikte çalışmalar yapmayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTELERDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ortak çözümler üretme konusunda projeler geliştiren Başkent Üniversitesi ve Sıfır Atık belgesini aldıktan sonra geri dönüşüm alanındaki çalışmalarını hızlandıran Gazi Üniversitesi de ÇEVREFEST’e katılan akademik kurumlardan oldu.

YEŞİL ZİNCİRİN GÜÇLÜ HALKALARI: ÇEVRE FİRMALARI

ÇEVREFEST; “yeşil kalkınmaya” en güçlü katkıları sunan firmaların da ev sahibi oldu. Geri dönüşümden enerjiye kadar birçok sektörden firma, stantlarında vatandaşlara bilgi verdi.

ÇEVREFEST’e katılan bir firma, tersanelere sunduğu çevre hizmetlerini etkinlikte ziyaretçilere tanıtırken; bir başka firma ise leyleklerle ilgili uyguladığı ‘Yeni Yuva’ projesiyle etkinlikte yer aldı. Leyleklerin direklerin üzerine yuva yapmasının hem onların yaşamını tehdit etmesinden hem de enerji kesintilerine sebebiyet vermesinden yola çıkan firma, leyleklerin göç yolunu dikkate alarak, onların yaşam alanlarını artırma yönünde adımlar atıyor.

ÇEVRE DOSTU BAZ YAĞLAR

Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Sıfır Atık uyumlu çalışmalarıyla ÇEVREFEST’te yerini alan firmalardan biri de en iyi rafinasyon teknolojisini kullanarak, kullanım ömrünü tamamlamış atık madeni yağlardan elde ettiği baz yağları ziyaretçilere anlattı.