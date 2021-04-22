Yeşil tütün yaprağından COVID-19 aşısı

Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Medicago, tütün bitkisinden elde edilen COVİD-19 aşısı adayı için klinik denemelere başladı.

Aşı adayı, vücudun onu tanıması ve bir bağışıklık tepkisi oluşturması için virüsün şeklini taklit eden virüs benzeri parçacıklar kullanıyor.

Faz I denemeleri, aşının yapıldığı kişilerde virüsle enfekte olanlara kıyasla 10 kat daha fazla antikor üretildiğini gösterdi.

Başarılı olursa getirisi çok

Başarılı olursa, yeni aşı adayının üretimi daha hızlı, daha ucuz ve daha kolay olabilir.

Kuzey Carolina, Raleigh'deki Wake Research'ten Dr. Matthew Hong "Yapmanız gereken tek şey başak proteinini yapraklardan çıkarmak ve aşıya sahipsiniz. Virüs yapmak için birçok makine ve ekipmana ihtiyacınız yok'' dedi.

Aşı adayının aynı zamanda donma sıcaklıklarında saklanmasına gerek olmadığından kliniklere gönderilmesi kolaylaşıyor.

Bitkilerden elde edildiğinden, aşıyı yapan kişilerin yaşadığı olumsuz reaksiyonların sayısını da sınırlıyor.

Araştırmanın Nebraska kolu olan Be Well Clinical Studies baş araştırmacısı Dr. Mark Carlson, bu yeni adayda diğer aşılarda yaşanan kan pıhtılaşması yan etkisinin hiçbir şekilde yaşanmadığını söyledi.

Sonbahara müjde verebilir

Medicago’nun faz 3 denemelerine ABD ve dünya çapında 30 bin gönüllü katılıyor.

Gönüllü olabilmek için 18 yaşında veya daha büyük olmaları, COVID-19 olmamaları ve aşılanmamış olmaları gerekiyor.

Medicago, 2021 sonbaharına kadar çalışmanın sona ermesini bekliyor.