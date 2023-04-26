Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı gözaltında!
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da gözaltına alındı.
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