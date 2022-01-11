Yeşil Gezegen Projesi'nde çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Gezegen Projesi"nde eğitimler başladı.

Vodafone açıklamasına göre, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilirlik konusunda yetkin bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından çocuklara yönelik farkındalık eğitimlerine başlandı.

Proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası 1.000 çocuğa iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek.

Online eğitimlerde "çevre nedir", "sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği", "atıklar, geri dönüşüm ve elektronik atıklar", "afet eğitimi" gibi konular işleniyor. Bu konuların ardından çocuklara çevre bilinci eğitimi verilerek online eğitimler tamamlanıyor. Online eğitimlerin ardından "Yarını Kodlayanlar" eğitimi devam ediyor. Bu eğitimle de çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirerek dünya sorunlarına çözüm üretmeleri hedefleniyor.

"Yeşil Gezegen" projesinin son aşaması ise "kidathon" adıyla düzenlenecek yarışma olacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında 2 kademeli olarak düzenlenecek yarışmada, daha önce farkındalık eğitimlerine katılan öğrencilerden dünya sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeleri istenecek.

- "Bu çocuklarımız, yakın çevrelerinde iklim elçileri olabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, çevresel sorunların tüm dünyanın ortak meselesi haline geldiğini, bu sorunlar hakkında çocuklara küçük yaşta farkındalık kazandırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeşil Gezegen projesiyle çevre bilinci eğitimlerine katkı vermekten memnuniyet duyduklarını aktaran Süel, proje kapsamında çocuklara yönelik farkındalık eğitimlerine başladıklarını bildirdi.

Süel, "Bir yandan da eğitimler için başvuru almaya devam ediyoruz. Projenin sonunda eğitim alan çocuklarımızdan çevre sorunlarıyla ilgili dijital çözümler üretmelerini bekleyeceğiz. Bu çocuklarımız, dünyamızı koruma bilinciyle yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olabilecek. Daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Her yaştan bireyin çevre konusunda bilinçlenmesi hayati öneme sahip"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise iklim değişikliğinin artan etkilerini her gün gözlemlediklerini belirterek, "insanların bu gezegende diğer tüm canlı ve cansız varlıklarla uyumlu biçimde yaşaması gerektiği" bilincini yaygınlaştırmanın önemine işaret etti.

Hazır, "Her yaştan bireyin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi, gezegenimizin geleceği için hayati öneme sahip. Biz de çevre, sürdürülebilirlik ve afet bilinci konularında çocukların farkındalığını artırmayı hedefleyerek Yeşil Gezegen projesini hayata geçirdik. Proje içerisinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla çevrim içi eğitimler düzenleyerek çocukların çevrelerine daha duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezai Hazır, proje içerisinde gerçekleştirecekleri Kidathon etkinliğiyle çocukların bu alanlardaki çözüm önerilerini ortaya çıkaracaklarını ve hayata geçirilmesi için gerekli destekleri sağlayacaklarını kaydetti.