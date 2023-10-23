‘Yeşil alanların sulanması’ hakkında genelge

“GÜNDÜZ SAATLERİNDE SULAMA YAPILMASIN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Mehmet Özhaseki’nin imzasıyla yeşil alanlarda aşırı su tüketiminin önüne geçmek ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla bir genelge yayımladı. Yerel yönetimlere gönderilen genelgede, “Gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00 - 21.00 ile 05.00 - 07.00 saatleri arasında sulama yapılması daha verimli olacaktır.” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Mehmet Özhaseki’nin imzasıyla su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanılması için yerel yönetimlere bir genelge gönderdi.

Yerel yönetimlere gönderilen ‘Yeşil Alanların Sulanması Hakkında’ konulu genelgede, ülkemizde metrekare başına yıllık ortalama yağış miktarının 643 mm olduğuna, bu değerin ortalama 501 milyar metreküp suya tekabül ettiğine dikkat çekildi. Genelgede, “Bu suyun ancak 112 milyar metreküpü yüzey ve yer altı kullanılabilir potansiyele sahiptir. Kullanılabilir suyun ise yüzde 16'sı içme, yüzde 12'si sanayi ve yüzde 72'si sulama amaçlı tüketilmektedir.” denildi. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması halinde su sıkıntısı yaşanabileceğinin altı çizilen genelgede, bu nedenle kişi başına düşen su miktarının azalacağına ve birçok alanda su kıtlığı yaşanacağına dikkat çekildi.

AZ SU İSTEYEN BİTKİLER SEÇİLMELİ

Gündüz saatlerinde sulama yapılmaması uyarısında bulunulan genelgede şunlar ifade edildi:

“Suların büyük çoğunluğunun sulama amaçlı kullanılıyor olması suyun etkin kullanımını daha da önemli hale getirmiştir. Bununla birlikte küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gün geçtikçe artıyor olması, su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanım zorunluluğunu doğurmuştur.

Her ne kadar sıcaklık ve güneşlenme bitki gelişimi açısından elzem olmakla beraber bu etmenler suyun buharlaşma miktarı ve hızını artırmaktadır. Bu bakımdan güneşin tesirinin en fazla olduğu gündüz saatlerinde yapılan yeşil alan sulamalarında istenilen verim alınamamakta ve aşırı su kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle sulama periyodunun planlanması başta olmak üzere, sulama sistemlerinin damlama sulamaya uygun olarak tasarlanması, gereksiz çim ekiminden kaçınılarak tercihen bodur çalımsı formda yüzey örtücü, ekoloji ve iklim şartlarına göre az su isteyen uygun bitkilerin seçilmesi, varsa öncelikle yağmur suyu depolama sisteminde bulunan suyun kullanılması esastır.

AŞIRI SU TÜKETİMİ MİNİMUMA İNDİRİLECEK

Konunun önemine binaen yerel yönetimler aracılığıyla yapılan yeşil alan çalışmalarında, su kaynaklarının aşırı tüketilmesine engel olunması, buharlaşmanın en aza indirilmesi ve yapraklar üzerindeki kurutucu etkinin önlenmesi amacıyla gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00 - 21.00 ile 05.00 - 07.00 saatleri arasında sulama yapılması daha verimli olacaktır.

Böylece yerleşim yerlerimizin akciğeri niteliğinde olan kentsel yeşil alanlarda, aşırı su tüketimi minimuma indirilerek günümüzün en önemli problemlerinden biri olan su sıkıntısına yönelik oldukça önemli bir adım atılmış olacak ve kentsel yeşil alanlarımızın daha sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.”