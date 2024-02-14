Yerlikaya ve Bayraktar, Erzincan'a gidiyor

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Yerlikaya ve Bayraktar, Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurt dışı ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır programını yarıda keserek Türkiye'ye dönüyor.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti ve bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirterek, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim" ifadesini kullandı.