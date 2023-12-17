Yerlikaya: “Polisin emeklilik haklarını düzenleyeceğiz”

Ünsal Ergel/ANKARA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’nda, polislere önemli bir müjde verdi. Uzun süredir emniyet mensuplarının dile getirdiği emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren bir kanun çalışmasının yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, ayrıca yaş sınırının da arttırılacağını açıkladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu’nun İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerine yönelttiği soruda, konuyu gündeme getirdi. Eski emniyet müdürü olan Tipioğlu, Bakan Yerlikaya’ya emniyet teşkilatındaki soruna ilişkin şu soruyu yöneltti:

“55 yaşında emekli olan polislerimizin gerek gününüzün şartları gerekse yaşam süresinin uzaması sebebiyle diğer kamu görevlileri gibi emeklilik yaş hadlerinin 60 yaşına, benzer şekilde birinci sınıf emniyet müdürlerinin de 65 yaşına çıkarılması hususunda bir çalışmanız var mı?”

Bu soruya cevap veren Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin detaylı bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde Torba Kanun Teklifi olarak TBMM gündemine geleceğini belirterek şöyle konuştu:

“Emniyet müdürlerimizin emeklilik yaşlarının yeniden yani daha yukarıya çekilmesiyle ilgili bir sorusu oldu. Evet, Sayın milletvekilim, bunla ilgili bir torba yasada bir teklifimiz olacak, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bizim de Teşkilat olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak müdürlerimizi, merkezde ve taşrada çalışan müdürlerimiz ve diğer personellerimizin emeklilik yaşlarını daha yukarıya almak hedefimiz.”

İsteğe bağlı olacak

Konuya ilişkin yapılan çalışmanın 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nda olduğu ve polislerin yaş sınırın 55’ten 60’a, emniyet müdürlerindeki sınırın ise 60’dan 65 çekilmesi yönünde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki ay TBMM Başkanlığı’na sunulacak Torba Kanun Teklifinde yer alacağı ifade edilen kanun da ayrıca emniyet mensuplarının resmi tatil, bayram gibi günlerde çalışmalarına ilişkin ve emeklilik haklarında da çeşitli düzenlemeler yapıldığı da ifade edildi.

Emeklilik düzenlenecek

Konuya ilişkin Ajans Haber’in sorularını yanıtlayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Bakan Yerlikaya ile yaptığı görüşmede ayrıca polislerin çalışma saatlerine ilişkin yurt genelinde 12-36 mesai sisteminin en verimli olduğu ve bu yönde bir genel kabul olduğunu da ifade etti.

Polislerin emeklilik haklarında ve çalışma saatlerinde yapılacak düzenlemenin emniyet teşkilatı için önemine de değinen Tipioğlu, “Bakan bey bu çalışmaya oldukça önemsiyor. Büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarının şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösteriyor” dedi.