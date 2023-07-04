Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi

Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda 418 kişi gözaltına alındı, 112'si tutuklandı.