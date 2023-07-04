Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bu operasyonlarda 418 kişi gözaltına alındı, 112'si tutuklandı.
KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2023
HAZİRAN AYINDA 6️⃣5️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ🇹🇷
Geçtiğimiz ay teröre karşı 4️⃣3️⃣’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 1️⃣3️⃣.1️⃣3️⃣8️⃣ kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.… pic.twitter.com/J0aRrb5bH0
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