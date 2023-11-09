Yerlikaya: “237 bin 995 Suriyeli vatandaşlık aldı”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Yerlikaya'ya pek çok milletvekili yürüttüğü çalışmalara yönelik teşekkür ve destek açıkladı. Görüşmelerin son bölümünde milletvekillerinin kendisine yönelttiği sorulara cevaplayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bilgiler paylaştı.

Suç işleyen memurlar

Bakan Yerlikaya, suç işleyen devlet memurlarıyla ilgili soruya, “2017’den 2023’e polis, jandarma, sahil güvenlik. Meslekten ihraç 6 bin 591. Devlet memurluğundan ihraç 2 bin 528. Toplamda ihraç sayısı 9 bin 119” dedi.

Afganlar

Yerlikaya, 2023 yılının ilk 10 ayında Afganistanlı 28 bin 734 kişinin ülkesine dönmesinin sağlandığını aktararak, “Ayrıca önümüzdeki hafta 1788 Afgan vatandaşı daha deport edilecektir” bilgisini verdi.

Belediyelere ilişkin soruşturmalar

Yerlikaya, soruşturma izni verilen belediyeler hakkındaki soruya ise “Soruşturma onay sayısı, 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti 1055 yüzde 33,3; CHP 1342; MHP 295; İYİ Parti 40; HDP 155; diğer 381. Toplam 3 bin 262 soruşturmaya onay verilmiş. Soruşturmaya izin verilmesi rakamları. AK Parti 231, CHP 264; MHP 91, İYİ Parti 12, HDP 95, diğer 30” bilgisiyle cevap verdi.

Vatandaşlık alan Suriyeliler

Yerlikaya, Türkiye’de vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısını da açıklayarak, “2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısı 237 bin 995. 18 yaşından büyük olan sayısı 156 bin 987” dedi.

Bireysel silahlanma

Yerlikaya, bireysel silahlanmaya yönelik karşı yasa taslağı hazırlığında olduklarını belirtirken, “1 Ocak 2023- 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bununla ilgili, ruhsatsız silahla ilgili cezayı gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Başkanvekillerimiz ve başkanımız burada, mutlaka ama mutlaka yakın zaman içerisinde önerimiz ile beraber geleceğiz” dedi.

Cumartesi Anneleri

Yerlikaya, Cumartesi Anneleriyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Arkadaşlarımdan İstanbul Valimize, İstanbul Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Cumartesi Anneleriyle ilgili konuyu yakından inceledik. Bizzat Bakan Yardımcımız Hikaye bu konuyla ilgili araştırma yaptı. Gelinen noktada şey şu, bu annelerin, bu annelerin, bu Galatasaray'ın önünde tam İstiklal Caddesi'nin girişinde olan yerle ilgili değil. Alternatif bizim yedi, sekiz, on kaç tane önerimiz varsa onları, onların temsilcileriyle geçen hafta bir araya gelerek istişare ettiler.

Tekrar bir araya gelecekler bu hafta. Ve bu hafta da her an gözaltı olmadığını da biliyoruz arkadaşlar. Görüşüyoruz. Bakın. Bu bir anayasal özgürlük. Ama bizim İstiklal Caddesi gibi Fransa'da Şanzeli gibi. Dünyada bunun pek çok örneği var. Bir şehirde bu minval bir kullanılmasıyla ilgili her vakitte, her yerde mutlaka ama mutlaka yapılır diye bir şeyimiz var mı, yok mu? Ben bunu sormak istiyorum.

Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerine aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz.”