Yerlikaya: “1069 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Yerlikaya, yılın ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon düzenlendiğini söyledi. Yerlikaya, operasyonlar sonucu yılın 11 ayında 5 bin 879 şüpheli şahısın gözaltına alındığını ve 2 bin 88'inin tutuklandığını, bin 356'sın hakkında adli kontrol kararının verildiğini bildirdi. Yerlikaya "15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi" bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındığını ve 28 bin 112'sinin tutuklandığını söyledi. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası düzeyde de yürütüldüğünü bildirerek, "Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık" dedi. Yerlikaya, Türkiye'de 2017'de yılında madde bağlantılı ölüm sayısının 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayının 136'ya düştüğünü bildirdi.

Bin 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ayrıca "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, bin yıldır bu toprakları Aynı inançla, aynı ferasetle yoğurmuş bir milletiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz; Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlerin heveslerini her daim kursaklarında bırakmıştır ve Bırakmaya da devam edecektir.

Aziz milletimizin refahına, gelişmesine, kalkınmasına İstihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir prangadır. Hamdolsun bu pranga kırılıp atılmıştır. AK Parti öncesinde güvenliği sadece devlet mekanizmalarını korumak şeklinde değerlendiren anlayış değişmiştir. Güvenlik; bir kamu hizmeti olarak, demokrasiden güç alarak, milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Vatandaşımızın geleceğe huzurlu bakması, her türlü hak ve menfaatlerini tam güvende hissetmesi Türkiye Yüzyılı’nın en önemli esaslarından biridir.

2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29.122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18.923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3.764’ü tutuklandı, 3.705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1.069 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Son teröriste kadar

Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise, 1.133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi.

Yine ülkemizde düzenlenmek istenen 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

2023 yılının ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5.879 şüpheli şahıs gözaltına alındı; Bunların 2.088’i tutuklandı, 1.356’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15’i ulusal ve uluslararası, 275’i Yerel, 36’sı Bölgesel olmak üzere Toplam 326 organize suç örgütü çökertildi.

2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224.605 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 280.576 şüpheli şahıs gözaltına alındı, Bunların 28.112’si tutuklandı. 10.767’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ile mücadeleyi sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de yürütüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde, 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayı 136’ya düştü.”