"Yerlicilik Türkiye'nin siyasi sistemini ele geçirdi"

ABD'li küresel istihbarat ve araştırma kuruluşu Stratfor, 2021'in son çeyreğine dair tahminlerini yayımladı.

27 Eylül'de yayımlanan raporda, Türkiye'de yükselen siyasi dalga "yerlicilik" (nativism) olarak görüldü.

En basit tanımıyla yerlicilik, bir ülkedeki yerlilerin, göçmenlere karşı olumsuz bir tavır takınmasına ve göçmen karşıtı politikaları desteklemesine deniyor.

Stratfor, "Türkiye duvar inşa ediyor" başlığında son çeyrekte AK Parti'nin Afganistan'dan gelecek mülteci dalgasını önlemek için politikalar uygulayacağını öne sürdü. Zira yerliciliğin, Türkiye'nin siyasi sistemini ele geçirdiği yazıldı.

Sınırlarda duvar ve kule gibi "fiziksel engellerin" inşasına devam edileceği düşünülüyor.

Gelecek mültecileri caydırmak için AK Parti'nin yerel politikacıları kendi önlemlerini almaya teşvik etmesini bekleyen Stratfor, mültecilerin İran ve Irak'ta mahsur kalabileceğini ve belki de Afganistan'a geri gönderilebileceğini yazdı.

Kuruluş, diğer siyasi partilerin de 2023 seçimlerinden önce destek kazanmak için yerlicilik rüzgarından yararlanmaya çalışacağını kaydetti.

Yazıda, AK Parti'nin dış politikada daha temkinli olacağı; Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi bölgelerde askeri çatışmalardan kaçınmaya çalışacağı öne sürüldü.

Ancak "Gölge CIA" diye anılan kuruluşa göre Ankara'nın mevcut çatışmalardan geri adım atması zor.

Raporda, Mısır ve Türkiye ilişkisine de değinildi:

İki ülkenin son çeyrekte deniz sınırları üzerinde anlaşmaya varması pek muhtemel değil. Ancak Mısır ve Türkiye, müzakereler yoluyla aralarındaki siyasi çekişmeyi yumuşatacak gibi görünüyor.

Avrupa'da finansal kriz tehlikesi

Stratfor, pandemiye karşı mücadelenin süreceğini ve dolayısıyla küresel ekonomideki belirsizliğin yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor.

Raporda, Avrupa Birliği genelinde çeyrek boyunca bütçe açığının artacağı, bunun ekonomiyi iyileştireceği ancak ileride finansal krize riskini artırdığı iddia edildi.

ABD'nin, Çin'le sık sık gerilim yaşadığı Pasifik Okyanusu'na dikkatini vermeye devam edeceği öngörülen raporda şu ifadeler yer aldı:

Önceliklerini Asya'ya kaydırmaya devam edecek olsa da ABD'nin Ortadoğu'daki rolü devam edecek. ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde İran'la mevcut müzakereleri devam edecek.

ABD ve Rusya arasındaki gerilimin devam edeceği; siber güvenlik ve silahlanma gibi iki ülkenin anlaşamadığı konularda çok az ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

Stratfor, Taliban'ın yönetimini sağlamlaştırmaya çalışacağını ve muhalefet üzerindeki baskının süreceğini de yazdı. Yazıya göre ülkedeki dengesizlik, komşu ülkelere sıçrayabilir:

Bu durum, son çeyrekte Orta Asya devletlerinde kalıcı bir güvenlik tehdidi meydana getirebilir.

Kuruluş ayrıca iklim değişikliğinin, pek çok hükümetin gelecek aylarda odak noktası olacağını düşünüyor.