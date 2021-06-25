Yerli VLP corona virüs aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren, yerli VLP temelli aşıda önemli gelişmenin yaşandığını söyledi.

''VLP AŞISI, TÜM MUTASYONLARA KARŞI YÜKSEK ORANDA ETKİLİ''

Doç. Dr. Savaşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da gönüllü olduğu VLP aşısının bütün mutasyonlara karşı etkili olacağını açıkladı.

''Bütün bu mutasyonlardan etkilenmeyecek şekilde 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek'' diyen Doç. Dr. Savaşçı şöyle konuştu:

''Kendi halkımızı koruduğumuz gibi bütün insanlığa da koruyucu bir çare olarak çıkabilecek aşımızda çalışmalar çok hızlı şekilde ilerliyor.

''GURUR KAYNAĞIMIZ OLACAK''

Bu açıdan çok umutluyuz, gerçekten gurur kaynağımız olacak ve tüm dünyada da bu aşıyı hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında güzel bir sunum elde edeceğimizi düşünüyoruz. Sonbaharda yetişirse VLP aşımız, bizim için insanlık için dünyamız için kurtarıcı aşı olarak görmekteyim. Bu teknolojinin dünyada uygulanırlığı sadece ülkemizde mevcut; dolayısıyla biz en önde gideceğiz bu anlamda.''

''ÇOK GÜÇLÜ VARYANTALARA KARŞI ETKİLİ''

Doç. Dr. Savaşçı, VLP aşısı faz çalışmalarında şu ana kadar ciddi yan etkiye rastlanılmadığını belirterek, "Bakanımız da yaptırdı, herhangi bir yan etki açıklanmadı. Umduğumuz gibi koruyuculuk oranı yüksek olursa mekanizma olarak da en çok mutasyonun olduğu 6 tane epitopu da etkilemediği için çok güçlü varyantlara karşı etkili olabileceğini düşündüğümüz aşı yapısında olduğu için çok umutluyuz'' dedi.

''TURKOVAC'TAN DAHA GÜZEL HABER''

''Gurur kaynağımız TURKOVAC aşımızda üretim aşamalarının başlayacağı gibi bir ümide kapıldık'' diyen Savaşçı, ''İkinci ve bence daha güzel bir haber de aslında VLP aşısının faz-2 çalışmalarına geçip, faz-3 çalışmalarından sonra da etkinlik yüksek olursa mutasyonlara karşı da çok yüksek oranda etkili olacağını düşünüyoruz. Diğer aşıların kullanılmadığı bir teknoloji VLP aşısı. Dolayısıyla daha etkili ve daha güzel koruma sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

FAZ-2 ONAYI ÇIKTI

Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, VLP aşısının faz-2 çalışması için onay verdi.

ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nın ortak projesi kapsamında geliştirilen aşının, faz-1 çalışması 36 gönüllü ile gerçekleştirildi.

Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da 3 merkezde yürütülecek faz-2 çalışması kapsamında ise, 480 gönüllü aşılanacak.

Faz-2 çalışmasının tamamlanmasının ardından ağustos ayında faz-3 ayağına geçilmesi hedefleniyor.