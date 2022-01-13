Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, İstanbul'da buluşacak

TTYD Başkanı Oya Narin, AA muhabirine, 33 yılını geride bırakan bir dernek olarak, turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım yapmış üyeleri, yenilikçi, markalaşmış, finansal açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir turizm yatırım anlayışı ile Turizm Yatırım Forumu etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek forumun, turizm sektörünün gelecek 20 yılını tasarlamak üzere 16 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul'da yapılacağını aktaran Narin, TTYD'ye ait bir marka ve organizasyon olarak geçmişte başarılı şekilde icra ettikleri forumu, 2020'de Türkiye ve yakın bölgesindeki turizm yatırım ağlarının temel buluşma, öğrenme ve ticaret platformu olması hedefi ile yeniden hayata geçirdiklerini bildirdi.

Narin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin küresel ölçekte turizm yatırımlarının önemli bir referans noktası olan, networking, iş ve finansman imkanları sağlayan B2B platformu TIF 2022 ile uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir önderleri, teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, bir araya gelerek Türkiye'de yatırım piyasasını değerlendirecekler. Uluslararası yatırım kurumları ile artan iletişimimiz ülkemizi küresel ölçekte turizm yatırımlarının önemli bir odağı, referans noktası ve yönlendiricisi olma mertebesine çok kısa sürede ulaştıracaktır."