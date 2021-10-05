Yerli sosyal medya uygulaması Yaay uçtan uca yenilendi!

Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyorlar.

Daha kullanıcı dostu

Yaay birçok yeni özelliğiyle birlikte artık çok daha kullanışlı.

Kategoriler sayfası yenilendi

Yaay’da kategori sayfası yenilendi. Artık kullanıcılar takip edilen kategorilerde gündemdeki etiketleri ve popüler kullanıcıları rahatlıkla görebiliyor.

Canlı yayın özelliği geldi

Yaay’ın canlı yayın özelliği sayesinde kullanıcılar merak ettikleri bir çok konuda canlı yayınları takip edebiliyor.

Profil ekranı yenilendi

Yaay'da kullanıcı profilleri artık daha da havalı. Yaay’daki yeni profil ekranıyla kullanıcılar takipçileriyle çok ve daha rahat etkileşim kurabiliyor ve profilini, istediği şekilde paylaşabiliyor.

Takip edilen tüm kişi ve kategorileri tek ekranda görülebiliyor

Yaay’da kullanıcıların takip ettikleri tüm kişi ve kategoriler artık tek ekranda görebiliyor ve istedikleri gibi şekillendirilebiliyor.

Story’lerde düzenleme seçenekleri genişletildi



Kullanıcılar story paylaşmadan önce çekildikleri ya da paylaşmak istedikleri fotoğrafı istedikleri gibi düzenleyebiliyor, birçok emoji ve yazı tipi seçenekleriyle story’lerini daha güzel hale getirebiliyor.

Post görsellerinde dikey fotoğraf kullanmak

Kullanıcılar için dikey fotoğraf paylaşmak çok daha kullanışlı hale getirildi. Kullanıcılar, post görsellerinde fotoğraf paylaşırken istedikleri dikey fotoğrafları, artık daha şık bir hale getirebiliyor.

Yüklenilen videolar artık daha kaliteli ve estetik hale getirildi

Kullanıcıların yüklediği videolar çok daha kaliteli ve estetik bir şekilde görünür hale getirildi.

Gönderi oluşturma arayüzü değiştirildi

Yaay’da gönderi oluşturmak çok daha kolay hale getirildi. Kullanıcılar istediğin gibi fotoğraf düzenleyebiliyor, yazılarını istediğin şekilde yayınlayabiliyor. Yaay'daki anket özelliği ile sormak istedikleri soruları, takipçileriyle paylaşabiliyor ve merak ettikleri konular hakkında takipçilerinin düşüncelerini öğrenebiliyor.

Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor. İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.