Yerli SİHA mühimmatı Rusya'nın gündeminde

Türkiye savunma sanayii alanında son dönemde oldukça önemli atılımlar gerçekleştirdi. SİHA'ları sahada da aktif olarak kullanan Türkiye, bir yandan da envanterini genişletmeye, vuruşunu gücünü artırmak için ar-ge çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada vurucu gücün en önemli parçalarından biri olan MAM serisi mühimmatlara eklenen ailenin yeni üyesi "T" Rus basınının ilgisini çekti.

Rus Top War sitesi test atışları gerçekleştirilen MAM-T'yi öve öve bitiremedi.​

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli İHA/SİHA’lar, Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ Savaşı’nda da başarısını tüm dünyaya göstermişti. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, özellikle Karabağ’daki kullanımının ardından dünya medyasının gündeminden düşmüyor.

Son olarak askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türk SİHA’larını, Türkiye’nin ürettiği yeni mühimmatlar üzerinden konu edindi.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HEDEFLERİ YOK EDİYOR"

"Türkiye’nin mevcut İHA’ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor.

MAM serisi özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türk Roketsan tarafından geliştirildi. MAM-L, Türk SİHA’larının ana mühimmatı ve SİHA operasyonlarının da neredeyse tamamında kullanıldı.

"YENİ MÜHİMMATLARI TEST ETTİLER"

MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı.

Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu."

KAYNAK: M5 DERGİSİ