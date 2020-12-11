Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

2021 Merkezi Yönetim ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin olarak, "Son yıllardaki enerji atağının en önemli unsurlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında; sadece son iki yılda devreye giren 7 bin 51 megavat (MW) kurulu gücün yüzde 78'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. 2020 yılı ilk on ayında devreye alınan 2 bin 950 MW kurulu gücün neredeyse tamamı yenilebilir enerji kaynaklı olup, sadece bu on ayda devreye giren yenilenebilir enerji kurulu güç miktarı, Avrupa'daki 20 ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden daha fazla olmuştur" ifadelerini kullandı.

Dönmez, nükleer enerji konusunda, "Enerji talebinin karşılanmasında, baz yük santral olarak adlandırdığımız kesintisiz güç üretebilen santraller arasındaki önemli alternatiflerden biri de sıfır emisyonlu güç santralleri sınıfında bulunan nükleer güç santralleridir. Bu doğrultuda ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası devam etmektedir. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için de inşaat lisansı verilmiş olup, ilk reaktörü 2023 yılında, kalan 3 reaktörü ise birer yıl arayla devreye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Bu kararlı çalışmalarımızın bir neticesi olarak Ereğli'nin 175 km açığındaki Karadeniz'in Sakarya Havzasında; tarihimizdeki ve aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız."

Dönmez, yerli otomobil ile ilgili olarak, "En az karbon salımı yapan ülkelerin başında gelen bir ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak belirtmek isterim ki çevreye karşı her zaman sorumluluğumuzun daha üzerinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda, çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli üretim elektrikli aracımız TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.