Yerli otomobilin motoru nereden alınacak?

Türkiye yıllardır hasretini çektiği yerli otomobilini sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı yapılan ve Bursa'da fabrika için temel atma töreni gerçekleştirilen yerli otomobille ilgili detaylar da her geçen gün netleşiyor. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryası ve motoruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 ayda tamamlanması bekleniyor

Bursa'nı Gemlik ilçesinde temeli atılan yerli otomobil fabrikasının 18 ayda tamamlanacağı ifade edilirken, 2020'nin sonunda ise seri aracın banttan inmesi bekleniyor. Karakaş, Altaylı'nın sorusu üzerine yerli otomobilin bataryası ile ilgili yaptığı açıklamada, müjdeyi vereyim diyerek yerli otomobilin bataryasının yerli olacağını söyledi. Karakaş, "Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya peketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz." dedi.

Motor Bosch'tan alınacak

Karakaş, ilk başta yüzde 50-51 oranında yerli olacağı belirtilen otomobilin motoruna ilişkin de bilgiler verdi. Elektrikli motor üretimini Bosch'un herkesten iyi yaptığını belirten Karakaş, şimdilik üretim ölçeğinden dolayı motoru Bosch'tan almanın mantıklı bir adım olduğunu gelecek dönemlerde üretim sayısının artmasıyla ancak üretim yapmanın doğru olacağını söyledi.