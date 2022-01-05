Yerli otomobilimiz TOGG, Las Vegas'ta görücüye çıkıyor
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek CES 2022'de, yerli otomobilimiz TOGG görücüye çıkacak.
Tüketici elektroniği fuarı CES, bugün kapılarını otomobil severlere açıyor.
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5 Ocak - 8 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan CES fuarı, Omicron varyantının etkileri nedeniyle kapılarını bir gün erken kapatacak.
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Açılımı Consumer Electronics Show olan CES fuarında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli tanıtılacak.
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TOGG'un yüzde 100 elektrikli SUV modeli, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'ın sunumuyla tanıtılacak.
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