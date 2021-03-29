Yerli otomobilde menzil müjdesi!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg'den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.

Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının üçüncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.

TOGG'un 'Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti' tweeti ile duyurduğu yeni gelişme, dördüncü kuşak batarya hücreleri ile menzili yüzde 25 artırmış oldu. Menzil 500 km'nin üzerine çıktı.

Dünyanın doğuştan yerli ilk otomobili olacak, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TOGG yerli otomobil fabrikası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

20 DAKİKANIN ALTINDA ŞARJ

Ayrıca yüzde 80'e kadar şarj 20 dakikanın altına indi. Daha önce yüzde 80'e kadar şarj süresi 30 dakika seviyesindeydi. Batarya ömrü ise 1 milyon km'nin üstüne çıktı.

Bir yandan da 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik fabrikasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.