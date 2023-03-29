Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu!

Togg T10X için sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından, otomobili teslim almaya hak kazanacak 20 bin kişiyi belirleyecek çekiliş başladı.

Türkiye'nin elektrikli ilk akıllı cihazı olan Togg T10X modeline sahip olacak 20 bin kişi için canlı yayında kura çekimi yapıldı.

Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen dijital çekiliş ile, yerli otomobil için ön sipariş verenler arasında kimlerin aracı teslim alacağı belli oldu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, çekilişte otomobili hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturuldu.

2023 yılı için planlanan teslimatlar da iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.