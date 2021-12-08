Yerli otomobil TOGG'dan yeni hamle
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkacak. Fuarda dünyanın en büyük teknoloji firmaları yer alıyor.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un dünyaya tanıtımı için yeni bir hamle yapılıyor. Klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında varlık göstermeyi tercih eden TOGG, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak.
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TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KİMLİĞİ
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Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022 ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES'te olacağız" ifadelerine yer verildi.
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TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KİMLİĞİ
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