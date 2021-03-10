Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!

5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Karel, TOGG’un bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetleri için tercih edildiğini açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.

TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

BAGAJ KAPAĞI KONTROL ÜNİTESİNİ TASARLAYACAK

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”