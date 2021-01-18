Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından, Ocak ayında 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği açıklandı.

BİN 500 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG'dan duyurulan mesajda, ''2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

İŞTE YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN BATARYASININ AYRINTILARI

Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi.

Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı. Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı. Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi konusunda yol haritası oluşturuldu.

Doğuştan elektrikli platformun teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

"27 ARALIK'I BEKLEYİN" PAYLAŞIMI

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan yeni duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

GEMLİK'TE FABRİKA'NIN TEMELİ ATILDI

TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde, 18 ayda tamamlanması planlanan tesisin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.



TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin yoluna TOGG markasıyla devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ve Çin'den sonra TOGG tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da TOGG'un C-SUV ve Sedan tasarımlarını TOGG adına tescil etti.

TOGG, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

TOGG, 32 ÜLKEDE TESCİLLENDİ

Yerli otomobillerin tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç-dış renk kombinasyonları, desen ve malzemeler seçildi. C-SUV modeli için aralarında Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya olmak üzere 32 ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.

YERLİLİK 3 YILDA YÜZDE 68'E ÇIKACAK

Başlangıçta yerlilik oranının yüzde 51 olacağını söyleyen Karakaş, bu oranın üç yıl içinde yüzde 68'e ulaşacağını ifade etti. Karakaş, Türkiye'de yıllardır üretim yapan fabrikalarda yerlilik oranının yüzde 20 ile yüzde 63 seviyesinde olduğunu kaydetti.

FİYATTA SUV ARAÇLARLA KAPIŞACAK

TOGG tanıtım toplantısının yıldönümünde konuşan CEO Gürcan Karakaş, 2022 üretimine başlanacak elektrikli SUV aracın fiyatı konusunda şunları söyledi: "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım."

2022'DE BANTTAN İNECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.