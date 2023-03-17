Yerli otomobil Togg'a 17 bin 275 sipariş verildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 Sipariş" ifadelerini kullandı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.