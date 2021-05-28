Yerli koronavirüs aşısına 480 gönüllü aranıyor
TÜBİTAK'ın VLP temelli yerli koronavirüs aşısı denemelerinin Faz-2 aşaması için 480 gönüllü aranıyor.
Koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor.
TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.
BAKAN VARANK'TAN ÇAĞRI
VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı.
Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık.— Mustafa Varank (@varank) May 28, 2021
Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz.
Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz. 🇹🇷https://t.co/bifkWl0Xbnhttps://t.co/wtDOW7oxYJ pic.twitter.com/xgaEIeUDwe
Yorumlar