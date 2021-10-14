Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta önemli gelişme

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili gelişmeleri duyurdu. 2 doz Sınovac aşı olmuş ve Koronavirüse yakalanmamış kişiler üzerinde denenen Turkovac aşısının şuana kadar kriterlere uygun olan 100’ün üzerinde kişiye uygulanacağını söyleyen başhekim Ateş, “An itibari ile 100’ün üzerinde kişinin kriterlere uygun olduğunu tespit ettik. FAZ-3A çalışmamızı 43 merkezde yürüteceğiz. Bu çalışmadan önce FAZ-2B çalışmamızı yaptık. Dün itibari ile 1. aydaki etkinlik verilerimize ulaştık” diye konuştu.

OLUMLU VERİLERE ULAŞTIK

Uygun olup olmadığına komisyonun karar vereceğini söyleyen Ateş, “Verilerin olumlu olması üzerine 3A çalışmamıza geçtik. Delta’ya Alfa’ya karşı etkinliğini tespit ettik. Şöyle bir müjde verebiliriz. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var. 2-3 bin gönüllüde etkinlik tespit edildiğinde acil kullanım onayı DSÖ’nün kriterlerine göre alınabilir. TURKOVAC sayısında da 3 bin sayısına gelip uygun olup olmadığını ilgili komisyonlar karar verecek. Şu anda gönüllülerimiz Türkiye genelinde randevu alıp aşılamaya katılabiliyorlar. Dün bakan beyin açıklaması sonrası 7-8 bin kişinin başvuru yaptığını görüyoruz” dedi.