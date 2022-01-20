Yerli corona virüs aşısı için yeni çalışma

Yerli corona virüs aşısı TURKOVAC ile ilgili yeni bir çalışma başlatılıyor.

Aşının BioNTech üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığında nasıl bir antikor cevabı çıkacağı incelenecek.

''DÜNYADA İLK OLACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmanın dünyada ilk olacağını söyledi.

Bakan Koca, çalışmanın ocak ayının son haftasında Ankara Şehir Hastanesi'nde başlayacağını açıkladı.

Böylelikle daha önce mRNA aşısı olanlarda TURKOVAC aşısı sonrası oluşacak antikor değişimi izlenecek.

Daha önce TURKOVAC için Sinovac yani inaktif aşı ile çalışma yapılmıştı.

''2 BIONTECH ÜZERİNE 1 TURKOVAC ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ''

"2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız'' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada bir ilk olacağını söyledi.

TURKOVAC aşısına 22 Aralık 2021'de acil kullanım onayı verilmişti.